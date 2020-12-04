BDDK'dan yeni adım: Sorunlu kredilere yeniden öteleme geliyor

04 Aralık 2020 Cuma, 15:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu yıl sonunda bitecek olan sorunlu kredilerin takibe atılma süresini uzatan düzenlemeyi altı ay daha uzatmak için görüşüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki bankacılık kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre kararın bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

BDDK koronavirüs salgınının ardından işletmelerin yaşayacakları nakit akışı sorununun finansal bir probleme dönüşmemesi için Mart ayında aldığı kararla, 31 Aralık'a kadar 2. grup krediye geçiş süresini 30 günden 90 güne, 3. grup krediye geçiş süresi de 90 günden 180 güne çıkardı.Reuters'e bilgi veren bankacılık kaynakları "BDDK'nin şu anda gündeminde, henüz netleşen bir durum yok ancak şu an konuşulan altı ay uzatmak. Zaten Aralık içinde karara bağlanması gerekiyor" dedi.