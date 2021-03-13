Bebekler artık çok teknolojik

13 Mart 2021 Cumartesi, 16:04

Dijital ateş ölçerler, bebek izleme cihazları, sterilizasyon makineleri, dijital mama ısıtıcıları ve mama hazırlama robotları, anne karnındaki gürültüyü veren cihazlar... Bebek elektroniği sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim içinde.

Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan, bebek elektroniği sektörünün 2020’de yüzde 30 büyüdüğünü söyledi. Bu hafta hem bebeklerin hem annelerin hayatını kolaylaştıran son teknoloji bebek cihazlarını derledik.

NEREDE OLURSA OLSUN İZLEYİN

* Kodak Cherish C225 akıllı video bebek kamerasıyla nerede olursanız olun bebeğinizin gelişiminin tüm anlarını yaşayabilirsiniz. Cihaz, 2.8 inç HD ekran ve mobil uygulama, kablosuz yüksek çözünürlüklü kamera, uzaktan zoom, iki yönlü ses, kızılötesi gece görüşü ve WiFi’ye bağlanma gibi özellikleri barındırıyor. Kodak Cherish C225’in fiyatı 1.690 TL.

* Motorola EASE34 dijital bebek kamerası ise 4.3 inç büyüklüğündeki ekranıyla öne çıkıyor. Sıcaklık göstergesiyle bebeğinizin odasının ısısını takip edebilirsiniz. 300 metre kapsama alanı olan cihazın fiyatı 980 TL.

ATEŞİ ANINDA ÖLÇÜN

Braun Thermoscan IRT-6520, kulaktan ateş ölçecek şekilde geliştirildi. Patentli Age Precision teknolojisi ile çocuğunuzun vücut sıcaklığını yaşına göre yorumlayabilirsiniz. Cihaz, son dokuz ölçümü bellekte saklıyor, birkaç saniyede ölçüm yapıyor. Braun IRT-6520’nin satış fiyatı ise 630 TL.

EĞLENCELİ TUVALET EĞİTİMİ

Fisher Price ile çocuklar için tuvalet eğitimi daha eğlenceli hale geliyor.Fisher-Price Eğitici Eğlenceli Tuvalet gerçek bir tuvaletin tüm özelliklerine sahip. 3 adet AA pil ile çalışan tuvaletin fiyatı 230 TL.

MIŞIL MIŞIL UYUSUN

Budizzz Beyaz Gürültü Sağlayan Sensörlü Bebek Uyku Arkadaşı, özellikle yenidoğan bebekler için geliştirildi. Uyku arkadaşı bebek ağladığı anda devreye giriyor. Akıllı ağlama sensörüne sahip Budizzz uyku arkadaşı bebeğin uykuya dalmasını sağlayan anne rahmindeki kalp atışı, kalp atışı ile oluşan beyaz gürültüler, elektrikli süpürge sesi gibi sesler var. Cihazın satış fiyatı 250 TL.

MAMAYI HIZLICA HAZIRLA

Beaba Milkeo Otomatik Mama Hazırlayıcı ile tek bir harekette ölçüm yapıyor, suyu ve mama tozunu karıştırıyor. Cihaz şişeleri 10 ila 20 saniyede hazırlıyor. Kendi kendini temizleyen karıştırma sistemi olan cihazın, satış fiyatı 1.999 TL.

SÜTLER HEMEN SAĞILIR

Ameda Çiftli Elektrikli Pilli Göğüs Pompası ile anne sütünü sağmak artık daha kolay.Her iki memenin de aynı anda sağılabilmesine imkan veren cihazın sessiz çalışma özelliği de var. Purely Yours Ultra’nın fiyatı ise 2 bin 379 TL.

MAMA İÇİN İDEAL ISI

Chicco termal biberon ve mama termosu ile evden uzaktayken biberonları veya bebek mamalarını taşımak için ideal bir ürün. İçeriği 5 saate kadar ılık ya da soğuk tutar. Kırılmaz ve paslanmaz çelikten üretilen cihazın fiyatı 199 TL.

BURUN TEMİZLİĞİ İÇİN UĞRAŞMAYIN

Braun BNA100EU Burun Aspiratörü Temizleyici, iki farklı vakum özelliğiyle bebeklerin tıkalı burnunu hızlıca temizleyebiliyor. Cihazın fiyatı ise 349 TL.

HAFTANIN YENİSİ

SEETALK PİYASAYA ÇIKTI

Sunny, topluluk önünde yapılan konuşmaları kolaylaştırmak amacıyla mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren ‘SeeTalk’ı piyasaya sundu. Cihazda 5 inç dokunmatik yüksek çözünürlüklü LED ekran var. SeeTalk, sesi 1 metre çapındaki mesafesinden alabiliyor ve Wi-Fi ile bluetooth bağlantı özelliklerine de sahip. Cihaz, ibadet yerlerinde vaaz ve kürsü konuşmaları, konferans gibi etkinlik konuşmaları, performans sanatları için kullanılabilir. SeeTalk’ın fiyatı ise 3 bin 499 TL.