Belarus’taki Libya Büyükelçiliği binasına saldırı
Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan Libya Büyükelçiliği binası kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait büyükelçilik binası yerel saatle sabah 06.00’da kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Binanın kapısından atlayarak bahçesine giren saldırganlar, içeri girmek için binanın camlarını kırdı. Moldova Büyükelçiliği çalışanları tarafından fark edilen saldırganlar polise ihbar edildi. Polisin, olay yerine gelmesi ile saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Saldırıda büyükelçilikte görevli Libya’nın geçici Maslahatgüzarı Asteita Muhammed’in dövülerek binadan çıkarılmaya çalışıldığı öğrenildi. Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, bina çevresindeki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı.
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