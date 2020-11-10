Belediye-İş Başkanı Yurdakul: "Emekçiler köle oluyor"

10 Kasım 2020 Salı, 06:00

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Meclis’te görüşmeleri devam eden “torba teklifteki” işçilerin haklarını ortadan kaldıran maddelerin derhal geri çekilmesini talep etti.

Salgının ilk gününden bu yana milyonlarca emekçiye “işim mi, sağlığım mı” ikilemi yaşatıldığına dikkat çeken Yurdakul, “Emekçi işini ve sağlığını koruyacak yasal düzenleme beklerken, Meclis’te görüşülen torba yasa; işvereni koruyan işçiyi köleleştiren bir düzenlemedir” dedi.

Torba teklifte emekçilerin haklarını geriye götürecek pek çok madde olduğunun altını çizen Yurdakul, özellikle 25 yaşın altında ve 50 yaş ve üstündeki işçilerin, belirli süreli iş sözleşmeler ile çalıştırılması düzenleyen maddenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Bu madde, öncelikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü, ardından da tüm emekçilerin kıdem tazminatı hakkını, yetersiz olsa da iş güvencesi hakkını, toplu iş sözleşmesi hakkını, ihbar tazminatı ve işe iade davası açma haklarını, anayasal sosyal güvenlik haklarını yok ediyor. Bu teklife evet diyenler, emekçilerin köleleştirilmesine de evet diyenler olacak” dedi.

CEZA YERİNE ÖDÜL

Yurdakul’un konuşmalarından bazı satırbaşları şu şekilde:

- Teklif ile kayıt dışı işçilik azaltılmayacak, “ödüllendirilecek.”

- Kayıt dışı işçi çalıştırdığını kabul edenler, işsizlik sigortası fonundan destek alacakları gibi idari ceza da uygulanmayacak.

- Böylece yıllarca kaçak çalıştırıp geleceği karartılan işçinin SGK’ye başvurarak sosyal güvenlik primlerinin yatırılmasını isteme hakkına da bir darbe vuracaksınız.

- Yetmezmiş gibi teklif Cumhurbaşkanı’na Kurumlar Vergisi’nde 5 puan indirme yetkisi veriyor.