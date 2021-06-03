Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi
AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım İBB salonunda Erdoğan fotoğrafı bulunmamasını eleştirdi. Ümraniye Belediyesi Meclisi'nde ise 6 yıldır Erdoğan fotoğrafı bulunmadığı ortaya çıktı.
Ümraniye Belediye Başkanı ve eski KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane resmini göremiyorum, nerede?" diye sordu.
"CHP'NİN SALONU DEĞİL BURASI"
Oda TV'nin haberine göre "Kurucu Cumhurbaşkanımızın resmi var ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tane resmini görmüyorum" diyen Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi nerede, burası Meclis salonu değil mi, CHP'nin salonu değil burası" ifadelerini kullandı.
BAŞKANI OLDUĞU MECLİS'TE DE ERDOĞAN FOTOĞRAFI YOK
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın bu isyanının ardından Odatv, Ümraniye Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleriyle konuştu.
"6 YILDIR ORADAYIM ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI YOK"
Ümraniye Belediyesi'nin CHP'li üyeleri Odatv'ye yaptıkları açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer almadığını söylediler.
CHP'li Meclis Üyesi Ali Kılıç yaptığı açıklamada 6 yıldır Meclis'te bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yer almadığını ifade etti.
Bir diğer CHP'li üye olan Filiz Öztürk Çelik ve Sacit Eyüpoğlu da Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olmadığı teyit etti.
Meclis'ten çekilen görüntülerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olmadığı görülüyor.
Fotoğraf: OdaTV
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