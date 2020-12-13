Belediyeden alkol alanlara molozlu 'önlem'

13 Aralık 2020 Pazar, 16:04

Koronavirüs tedbirleri gereği sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde AKP'li belediye, alkol alanlara karşı 'moloz'lu önleme başvurdu.





İlçede, Kocadere Göleti bölgesine giden yol, "araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol alan ve çevreye rahatsızlık verenleri önlemek" amacıyla belediye ekiplerince moloz dökülerek trafiğe kapatıldı.

Öte yandan polis ve zabıta ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra mesire alanlarında da denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekiplerince, cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye toplam 59 bin 850 TL idari para cezası kesildi.



