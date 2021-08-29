'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden bıçakladı
Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Nurican K. (22), kendisini şikayet ettiğini öne sürdüğü Ünal E.'yi (30), ağabeyi ve arkadaşıyla birlikte darbederek, vücudunun 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Nurican K. ile ağabeyi Mehmet K. (30) ve arkadaşı Hüseyin D. (21) gözaltına alındı.
Olay, 26 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ünal E., kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen Ünal E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ünal E., hastanede polis ekiplerine verdiği ifadede, Nurican K.'nin kendisini bıçakladığını, onun ağabeyi Mehmet K.'nin ve arkadaşı Hüseyin D.'nin ise darbettiğini öne sürdü. Olay günü şüphelilerle yolda karşılaştığını anlatan Ünal E., "Nurican’ı öncesinden tanırım. Uyuşturucu sattığı için kısa süre cezaevinde kaldı. Karşılaştığımızda, polis ekiplerine benim şikayet ettiğimi öne sürdü. ‘Senin yüzünden cezaevine girdim’ dedi. Tartıştık. Yanında getirdiği bıçakla bana saldırdı’’ dedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Polis, yapılan incelemelerde teknik takibe alınan şüpheliler Nurican K., Mehmet K. ve Hüseyin D.'yi saklandıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Ünal E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda