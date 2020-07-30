Berat Albayrak açıkladı: KDV oranları indirildi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 22:36

Albayrak, 2020'nin sonuna kadar KDV oranı yüzde 8 olan konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde de KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini duyurdu.

Bakan Albayrak ayrıca, iş yeri kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a çekildiğini belirterek yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini aktardı.

Albayrak, Twitter hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:



''İş yeri kira stopajını %20'den %10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik. Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.''