Berat Albayrak gitti, yanıtsız sorular hatıra kaldı

10 Kasım 2020 Salı, 10:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı boyunca kötü ekonomi yönetimi nedeniyle eleştirilen Berat Albayrak, TBMM’ye yönelik tavrıyla da sık sık milletvekillerinin tepkisini çekti. Milletvekilleri ile diyalog kurmayan Albayrak, milletvekilerinin elinde kalan tek denetim mekanizması olan soru sorma sistemine de “ciddiyetten uzak” yaklaştı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Daha önce üç dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Albayrak’a iki yılda bin 447 soru yöneltildi.

Milletvekilleri, ekonomideki kötü gidişatın nedenleri hakkında açıklama beklerken Albayrak ise sadece “link” göndermekle yetindi. Albayrak’ın yanıt olarak gönderdiği internet adreslerinin çoğunluğunun milletvekillerinin sorularıyla ilişkisi kurulamadı.

Berat Albayrak, bin 447 yazılı soru önergesinden sadece 226’sına yasal süre içerisinde yanıt verdi. Bin 146 yazılı soru önergesini yasal süreden sonra yanıtlayan Albayrak, 75 önemli önergeyi ise görmezden geldi.

Albayrak’ın bakan olduğu süre boyunca yanıtlamadığı önergelerde hoyratça kullanılan kamu kaynakları, bakanlığın kiraladığı araçlar, peşkeş çekilen araziler ve Varlık Fonu’nun harcamaları sorgulandı.

YANITSIZ KALAN SORULAR

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı sırasında yanıtlamadığı sorulardan bazıları şöyle:

1 Ocak 2003 tarihinden bu yana Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının Kamu İhale Kanunu'nun 21/b yani ‘istisna’ maddesine göre yapmış olduğu ihalelere ilişkin bilgiler nelerdir?

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla bedelsiz olarak devredilen işletmelerin akıbeti nedir?

Rıza Zarrab’ın Türkiye’de dağıttığı belirtilen 800 milyon dolar kimlere iletildi?

Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası piyasalardan borçlandığı doğru mudur, kimlerden borçlanmıştır?

Hazinenin 2019 yılı ve 2020 yılının Ocak, Mart döneminde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi için ödemesi gereken devlet katkısı neden ödenmemiştir?