16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:31

İstanbul Okmeydanı’nda, Gezi Parkı eylemleri sırasında sekiz yıl önce polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalıp 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu sokakta anıldı.





Okmeydanı’nda Gaziler Sokak’taki anmaya Elvan’ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Sokağın başına Berkin Elvan’ın fotoğrafı ve fotoğrafın önüne bir ekmek bırakıldı. “15’inde bir fidan Berkin Elvan”, “Berkin Elvan ölümsüzdür” dövizlerinin taşındığı anmada, “Berkin burada, biz buradayız” ve “Berkin için adalet, herkes için adalet” sloganları atıldı.

Elvan ailesi adına yapılan açıklamayı okuyan Berkin’in kardeşi Özge Elvan, “Bundan tam sekiz yıl önceydi. Oğlumuz, sekiz yıl önce bugün, polis tarafından hedef alınarak başından gaz fişeğiyle tam da bu sokakta vuruldu. Can güvenliğimizden sorumlu olan devlet ve devletin güçleri, oğlumuzu sekiz yıl önce bugün bizden kopardı. Oğlumuz 16 Haziran 2013’ten beri büyüdüğü, top oynadığı, okula gittiği bu mahalleye ve evimize bir daha dönemedi. Tam 269 gün boyunca komada yaşam mücadelesi verdi oğlumuz. Berkin komada hayata tutunmaya çalışırken failleri elini kolunu sallayarak gezmeye devam etti, ülkeyi yönetti, çıktığı miting meydanlarında ‘Emri ben verdim’ dedi. Oğlumuzu toprağa verdikten hemen sonra, o dönemin başbakanı şimdi ise cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, meydanlarda bizi yuhalattı. Bizi terörist diyerek hedef gösterdi. Oğlumuzun yasını tutmamız bile izin verilmedi. Biz sadece kan akmasın, silahlar sussun, çocuklar öldürülmesin istedik ancak bağımsız olması gereken yargı mekanizması, sekiz yıldır kulaklarını çığlıklarımıza kapadı, gözleri acımızı görmez oldu, çocuk katilini koruyarak vicdanlarını ayaklar altına aldı. Oğlumuzu vuran katil Fatih Dalgalı, hapishanede olması gerekirken görevine devam etti. Tam sekiz yıldır görev yaptığı bölgeden haberler aldıkça endişeleniyoruz. Biliyoruz ki bu ülkede katiller devletin yetkili makamları tarafından korunuyor. Her ne kadar devlet ve organları katilleri korusa da biz çocuğumuz için mücadele etmekten vazgeçmedik. Beş yıldır sürüncemede olan bir dava ile karşı karşıyayız. Bir önceki duruşmada, mütalaa açıklandı. Oğlumuzu hedef alarak öldüren katilin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Oğlumuzun katiline verilmek istenen bu ödül gibi cezayı kabul etmiyoruz. 18 Haziran Cuma günü saat 10.00’da, Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşmada kararın açıklanması bekleniyor ancak yargılamaya açık bir müdahale olduğu endişesini taşıyoruz. Daha önce bizi, avukatlarımızı, sanığı ve tanıkları doğrudan dinlemeyen bir heyetin kararı açıklamasını kabul etmiyoruz. Biz adalet istiyoruz, sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Berkin’imizin çocukluğunu, geleceğini ve hayallerini çalanların bir an önce hesap vermesini istiyoruz. Berkin nezdinde katledilen tüm çocuklar için adalet istiyoruz. Ölüme karşı yaşamı savunmaya inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Çocuklar bir daha öldürülmesin diye katillerinin yargılanması için ısrarımızı sürdüreceğiz. Unutulmamalıdır ki bir çocuğu öldüren katilin hesap vermesi, geride kalan tüm çocukların geleceğinin teminatı olacak. Bu yüzden sizleri, 18 Haziran Cuma günü saat 09.30’da Çağlayan Adliyesi önüne çağırıyoruz” diye konuştu.

‘ADALETE AÇIZ’

Berkin’in annesi Gülsüm Elvan da 18 Haziran’daki duruşmaya çağrı yaparak adalet talebini yineledi. Gülsüm Elvan, “Herkesi Çağlayan Adliyesi’ne bekliyoruz. Bu adaleti artık herkes için, tüm çocuklar için alalım” dedi.

Berkin’in babası Sami Elvan ise “Biz 8 yıldır adalete aç bir aileyiz ama sadece kendimizi düşünmüyoruz. Bizim çocuğumuzun geri gelmeyeceğini de çok iyi biliyoruz” dedi. Cuma günü yapılacak duruşmaya katılım çağrısı yapan Elvan, “Katillerin ceza almaması için elinden geleni yapıyor devlet. Bizim mücadelemiz de hak ettiği cezayı alması için” ifadelerini kullandı.