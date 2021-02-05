Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan gözaltına alındı

Birleşik Mücadele Güçleri’nin İstanbul Kadıköy’de dün yapacağı gösteriye polis tarafından yapılan müdahalede, 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan'nın da bulunduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 13:11
Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan gözaltına alındı
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Birleşik Mücadele Güçleri, dün İstanbul Kadıköy’de kuruluşunu açıklamayla duyurucağını açıklamıştı. Polis, Rıhtım’a çıkan tüm yolları kapatırken, açıklamanın yapılacağı alanı da bariyerlerle kapatmıştı. Polisin müdahalesi sonucu 65 kişi gözaltına alındı, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Fotoğraf: Arşiv

Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan’ın ablası ve Medyascope çalışanı Özge Elvan'ın da bulunduğu bildirildi. Elvan'ın avukatı Deniz Özen, Özge Elvan’ın eylemle bir ilgisi olmadığını ve polis tarafından durdurulduğu sırada eylemin yapıldığı yerden en az 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunduğunu söyledi. Avukat Özen, polisin, Özge Elvan’ı daha sonra eylem alanına götürdüğünü ve orada gözaltına aldığını bildirdi. Özge Elvan hakkında, götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ek gözaltı kararı çıkarıldı. Saatlerce avukatıyla görüştürülmeyen Özge Elvan’a yöneltilen suçlamanın ne olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Medyascope






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