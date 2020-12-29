BES Genel Başkanı: Memurlara fazla çalışmaları için baskı yapılıyor

29 Aralık 2020 Salı, 14:42

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar süre tanıdı.

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptığı belirtiliyor.

Düzenleme, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsıyor.

Yapılandırma nedeniyle, borçlu yurttaşlar adeta vergi dairelerine akın etti.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "İl idareleri ve valilikler tarafından 10.00-16.00 saatleri arasında mesai kuralına uyulmaması için baskı yapılıyor. Dönüşümlü çalışmaya uyulmuyor" ifadelerini kullandı. Yetkililerle görüştüklerini söyleyen Berdicioğlu, "Yapılandırma başvurusuna gelip başvurusunu yapamayan tek bir mükellef kalmayacak" yanıtını aldıklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle olağanüstü koşullar yaşanırken ve pandemiye ilişkin onlarca önlem çıkarılmışken bir taraftan da yapılandırmayla vergi borcu olanların vergi dairesine hücum etmesine izin verildiğini ifade eden Bedircioğlu, "Aralık sonunu takvimlendirerek bu kadar insanı vergi dairelerini, İŞKUR'lara hücum ettiriyorlar. Orada pandemi koşullarına hiç uymayan bir görüntüyle karşı karşıya kalınıyor. Hem büro, maliye, SGK emekçisi zor koşullarda hizmet veriyor hem astalığın yayılması tetiklenmiş oluyor" dedi.

Vergi ertelemesinin dükkanını bile açamayan, iş yapamayan esnafa çare olmadığını dile getiren Berdicioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da bütün vergi dairelerinin önü tıklım tıklım. Esnaf marttan beri siftah mı açabilmiş? Kafe, restoran çalışanları işsiz. Siz bunların vergi ödemesini erteleyorsunuz. Nasıl ödeyecekler? Biz hazirana kadar ertelensin dedik çünkü o zamana kadar belki aşı gelir, pandemi kontrol altına alınr, normalleşme olur ve esnafın işi açılır. KYK borcu olan 5 milyon çocuk iş mi buldu da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na olan borçlarının taksitlerini ödesinler? Esnaf iş mi yapabiliyor da bu taksitleri ödesin? Eğer 2 taksidini ödemezseniz zaten yapılandırma ortadan kalkmış oluyor. Tekrar faizli eski borcu ödüyorsunuz.

"SGK'DE ÇALIŞIRKEN ÖLEN ÇALIŞANLAR VAR"

Büro emekçilerinin pandemi nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini ifade eden Bedircioğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu'dan ölen çalışanlarımız var. Bazı vergi dairelerinde servisler pandemi nedeniyle kapatılmış" dedi.

Cumhurbaşkanlığının kamu emekçileri için yayınladığı genelgeyi hatırlatan Bedircioğlu, "10.00-16.00 saatleri arasında mesai uygulamasına geçildi. İl idareleri ve valilikler tarafından bu kurala uyulmaması için baskı yapılıyor. Dönüşümlü çalışmaya uyulmuyor. Bu nedenle biz gidip yetkililerle görüşme gerçekleştirdik. Bize şu dendi: Yapılandırma başvurusuna gelip başvurusunu yapamayan tek bir mükellef kalamayacak."

'İSTİHBARAT' SÖZLERİNİ HATIRLATTI

"Biz yaplandırmanın Haziran' a kadar ertelenmesini istiyoruz" diyen BES Genel Başkanı Bedircioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yılbaşında gerekirse istihbarat devreye girer" sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Çözüm yolu dönüşümlü çalışmayı, alınan mesai tedbrlerini uygulamamaktan geçiyor. Yılbaşında insanların bir araya gelmemesi için istihbaratı dahil devreye sokacağım diyen anlayış, vergi daireleri ana baba günü olmuşken hiçbir önlem almıyor.

Oysa haziran sonuna kadar erteleniyor denseydi, bir rahatlama olacaktı. Biz bu talebi sadece büro emekçilerini düşünerek söylemiyoruz, vatandaşın da sağılığını düşünüyoruz.

Vatandaş SGK borcunu, Bağkur prim borcunu, kirasını ödeyememiş. Bir biçimiyle umut tacirliği yapılıyor. 18 yılda 9 yapılandırma çıkmış. Bu 9 yapılandırmada hükümet bir biçimiyle vergide artış sağlamayı umut ederken bunun hiçbiri böyle bir sonuca ulaşmamış.

Emekçiler can derdinde, devlet alacağının derdine düşmüş."