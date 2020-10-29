Beş öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta görev yaptığı lisede beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sözleşmeli öğretmen Orhan Y., 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 13:13
Beş öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası belli oldu
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Olay, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir lisede yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayları, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı.

Anne, oğlunun okulundaki öğretmen Orhan Y.‘nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu.

SON SÖZÜ ‘SUSMAK’ OLDU

Dört ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi. Mahkeme heyeti, öğretmene, beş erkek çocuğa cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.


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