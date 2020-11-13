Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüsü atlattı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan sevinden haber geldi.
24 Ekim tarihinde koronavirüse yakalandığını duyuran Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Rıza Akpolat'tan sevinden haber geldi.
Eşi ve çocukları ile birlikte son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını duyuran CHP'li Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:
"Uzun süren Covid-19 tedavi sürecinde eşim ve çocuklarımla birlikte son yaptırdığımız testlerin sonucu çok şükür ki negatif çıktı. Doktorlarımıza, sağlık emekçilerimize, merak eden herkese yürekten teşekkür ederim. Şimdi halkımızı salgından korumak için çalışmaya devam etme vakti."
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