Beşiktaş'ta tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Cibuti uyruklu M. Ali Said evinde ölü olarak bulundu. Yalnız yaşayan Said'in ilk belirlemelere göre kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Loşbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan öğrenciden iki gündür haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi. Polis, ambulansın eşliğinde eve geldi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri evin kapısını koçbaşı ile kırılarak içeri girdi. Ekipler, yerde hareketsiz şekilde yatan kişi ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
CİBUTİ KONSOLOSLUĞU'NDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Yerde yatan kişinin Cibuti uyruklu M. Ali Said olduğu tespit edildi. Ali Said’in İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve aynı zamanda Cibuti Konsolosluğu’nda çalıştığı öğrenildi. Evde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, ilk belirlemelere göre Ali Said’in kendini asarak intihar ettiği üzerinde duruyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!