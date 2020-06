BET Ödülleri'ne Beyoncé damgası: ‘Bu ırkçı ve eşitsiz düzeni yıkmaya devam’

29 Haziran 2020 Pazartesi, 11:19

Pazar gecesi çevrimiçi olarak canlı yayınlanan BET Ödülleri 20. kez sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Amanda Seales’in üstlendiği ödül töreninde sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) temalı mesajlar ön plandaydı.

Michelle Obama

Gecede Humanitarian (insancıllık) Ödülü’nü ünlü şarkıcı Beyoncé aldı. Ona ödülü sunan Michelle Obama “Yaptığı her şeyde göreceksiniz ki, müziğiyle siyah neşeye ve siyah acıya ses veren Beyoncé eylemleriyle siyah hayatlar için adalet talep ediyor” dedi.

Ödülünü ülkenin dört bir yanındaki protestoculara adayan Beyoncé ise şunları söyledi: “Bu ödülü bana ilham veren, değişim için yürüyen ve dövüşen tüm erkek ve kız kardeşlerime adamak istiyorum. Sesiniz duyuluyor ve atalarımıza mücadelelerinin boşuna olmadığını kanıtlıyorsunuz. Artık gerçekten iktidara yürümek için yapmamız gereken bir şey daha kaldı ve o da oy vermek.”



Beyoncé şöyle devam etti: “Sizleri eylemlerinize devam etmeye, bu ırkçı ve eşitsiz düzeni değiştirip, yıkmaya devam etmeye çağırıyorum. Yerel seçimler ve ön seçimler sırasında evlerimizde oturacağımıza inananlar var. Hayatlarımız buna bağlıymışcasına oy vermeliyiz, çünkü gerçekten de buna bağlı.”



Alicia Keys şarkısını protestolarda ölen siyahların adlarının yazılı olduğu caddede söyledi.

Bir çok ismin sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde canlı performanslar sunduğu törende John Legend, Alicia Keys, Jennifer Hudson, DaBaby, Lil Wayne, Usher, Megan Thee Stallion sahne alan isimler arasındaydı.



Beyoncé’nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy de annesiyle birlikte söylediği “Brown Skin Girl” adlı parçayla ilk BET ödülünü almış oldu.



KAZANANLAR



En İyi Kadın R&B/Pop Sanatçısı



Lizzo

Lizzo

En İyi Erkek R&B/Pop Sanatçısı

Chris Brown

En İyi Grup



Migos

En İyi İşbirliği



Chris Brown feat. Drake: “No Guidance”

En İyi Erkek Hip Hop Sanatçısı



DaBaby

En İyi Kadın Hip Hop Sanatçısı



Megan Thee Stallion





Yılın Videoklibi

Dj Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend: “Higher”

Yılın Video Yönetmeni



Teyana “Spike Tee” Taylor

En İyi Yeni Sanatçı



Roddy Rich

Yılın Albümü



“Please Excuse Me For Being Antisocial” - Roddy Rich

En İyi Gospel Ödülü



Kirk Franklin: “Just For Me”

En İyi Kadın Oyuncu



Issa Rae

En İyi Erkek Oyuncu

Michael B. Jordan

Genç Yıldızlar Ödülü



Marsai Martin

En İyi Film



"Queen & Slim"

Yılın Kadın Sporcusu



Simone Biles

Yılın Erkek Sporcusu



LeBron James

BET Kadın Ödülü



Beyoncé feat. Blue Ivy Carter, Wizkid & Saint JHN: “Brown Skin Girl”

İzleyicinin Seçimi Ödülü



Megan Thee Stallion feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign: “Hot Girl Summer”

En İyi Uluslararası Sanatçı



Burna Boy (Nijerya)

İzleyicinin Seçimi: En İyi Yeni Uluslararası Sanatçı



Sha Sha (Zimbabwe)