BET Ödülleri'ne Beyoncé damgası: ‘Bu ırkçı ve eşitsiz düzeni yıkmaya devam’
ABD’de siyahları ödüllendiren BET (Black Entertainment Television) Ödülleri’ne şarkıcı Beyoncé yaptığı konuşmayla damgasını vurdu.
Pazar gecesi çevrimiçi olarak canlı yayınlanan BET Ödülleri 20. kez sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Amanda Seales’in üstlendiği ödül töreninde sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) temalı mesajlar ön plandaydı.
Michelle Obama
Gecede Humanitarian (insancıllık) Ödülü’nü ünlü şarkıcı Beyoncé aldı. Ona ödülü sunan Michelle Obama “Yaptığı her şeyde göreceksiniz ki, müziğiyle siyah neşeye ve siyah acıya ses veren Beyoncé eylemleriyle siyah hayatlar için adalet talep ediyor” dedi.
Ödülünü ülkenin dört bir yanındaki protestoculara adayan Beyoncé ise şunları söyledi: “Bu ödülü bana ilham veren, değişim için yürüyen ve dövüşen tüm erkek ve kız kardeşlerime adamak istiyorum. Sesiniz duyuluyor ve atalarımıza mücadelelerinin boşuna olmadığını kanıtlıyorsunuz. Artık gerçekten iktidara yürümek için yapmamız gereken bir şey daha kaldı ve o da oy vermek.”
Beyoncé şöyle devam etti: “Sizleri eylemlerinize devam etmeye, bu ırkçı ve eşitsiz düzeni değiştirip, yıkmaya devam etmeye çağırıyorum. Yerel seçimler ve ön seçimler sırasında evlerimizde oturacağımıza inananlar var. Hayatlarımız buna bağlıymışcasına oy vermeliyiz, çünkü gerçekten de buna bağlı.”
Alicia Keys şarkısını protestolarda ölen siyahların adlarının yazılı olduğu caddede söyledi.
Bir çok ismin sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde canlı performanslar sunduğu törende John Legend, Alicia Keys, Jennifer Hudson, DaBaby, Lil Wayne, Usher, Megan Thee Stallion sahne alan isimler arasındaydı.
Beyoncé’nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy de annesiyle birlikte söylediği “Brown Skin Girl” adlı parçayla ilk BET ödülünü almış oldu.
KAZANANLAR
En İyi Kadın R&B/Pop Sanatçısı
Lizzo
Lizzo
En İyi Erkek R&B/Pop Sanatçısı
Chris Brown
En İyi Grup
Migos
En İyi İşbirliği
Chris Brown feat. Drake: “No Guidance”
En İyi Erkek Hip Hop Sanatçısı
DaBaby
En İyi Kadın Hip Hop Sanatçısı
Megan Thee Stallion
Yılın Videoklibi
Dj Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend: “Higher”
Yılın Video Yönetmeni
Teyana “Spike Tee” Taylor
En İyi Yeni Sanatçı
Roddy Rich
Yılın Albümü
“Please Excuse Me For Being Antisocial” - Roddy Rich
En İyi Gospel Ödülü
Kirk Franklin: “Just For Me”
En İyi Kadın Oyuncu
Issa Rae
En İyi Erkek Oyuncu
Michael B. Jordan
Genç Yıldızlar Ödülü
Marsai Martin
En İyi Film
"Queen & Slim"
Yılın Kadın Sporcusu
Simone Biles
Yılın Erkek Sporcusu
LeBron James
BET Kadın Ödülü
Beyoncé feat. Blue Ivy Carter, Wizkid & Saint JHN: “Brown Skin Girl”
İzleyicinin Seçimi Ödülü
Megan Thee Stallion feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign: “Hot Girl Summer”
En İyi Uluslararası Sanatçı
Burna Boy (Nijerya)
İzleyicinin Seçimi: En İyi Yeni Uluslararası Sanatçı
Sha Sha (Zimbabwe)
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