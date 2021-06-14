Beyaz Saray'dan açıklama: “50 yıldır bunun için hazırlanıyor”
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, ABD Başkanı Biden’ın, Rus lider Putin'den neler beklemesi gerektiğinden emin olduğunu belirterek, bu an için 50 yıldır hazırlandığını belirtti.
Psaki verdiği demeçte “Biden tam olarak neler beklemesi gerektiğini biliyor. Ona göre bu görüşme güven ve dostlukla ilgili değil, ortak paydayı nerede bulabileceğimizi bulmakla ilgili. Endişelerimizin olduğu alanlarda açık ve net olmak önemli” açıklamalarında bulundu.
Rus Haber Ajansı RIA konuya ilişkin haberinde, üst düzey ABD'li yetkililerin Rusya ile ilişkilerde öngörülebilirliği hedeflediğini belirtti. Psaki, Başkan Biden'ın daha önce Putin ile çalışmış olmasından dolayı ondan neler beklenilebileceğini bildiğini, 50 yıldır bu an için hazırlandığını vurguladı.
“ANLAŞMAYA VARILAMAMA OLASILIĞI YÜKSEK”
Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesi İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da yapılacak. Kremlin, anlaşmazlık potansiyelinin çok büyük olduğu göz önüne alındığında zirveden büyük bir beklentilerinin olmadığını ifade etmişti. Ülke liderlerinin "stratejik güvenlik, silahlanma, Ukrayna , bölgesel çatışmalar, Suriye, Kuzey Kutbu ile ilgili meseleler, çevre gündemi ve ikili işbirliği" konularını görüşmeleri bekleniyor.
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