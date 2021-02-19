Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra bir ilk: Trump çifti ayrı ayrı poz verdi
ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi.
ABD'nin siyasi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi. Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki gönderi paylaşmış ve iki gönderide de eşi Trump’tan bahsetmemişti. Ünlü çift, Florida’daki Mar-a-Lago tatil beldesinde aile dostları tarafından verilen yemekte ayrı ayrı poz verdi.
BOŞANACAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan, klinik psikolog olan 55 yaşındaki Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, İngilz medyasına verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Mary Trump, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etmişti. Yeğen Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savunarak, "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin 45'inci Başkanı Trump, dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a 20 Ocak'ta veda ederek, görevini Başkan Joe Biden'a devretmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'