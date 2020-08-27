"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri dönüyor"

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:34

20 yıldır Kanal D ekranlarında izleyicilerin favori programı haline gelen Beyaz Show 2 yıl önce yayına ara vermişti. Beyazıt Öztürk'ün, TV8 ekranlarında tekrar seyirciyle buluşacağı öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi.

Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Beyazıt Öztürk'ten veya TV8'den resmi bir açıklama ise yapılmadı.