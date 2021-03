Beyazperdede virüs salgınlarını konu edinen filmler

14 Mart 2021 Pazar, 00:10

Yeni koronavirüs salgının tüm dünyayı tehdit ettiği zamanlardan geçiyoruz bir süredir. Bazı ülkeler tam anlamıyla karantinada ve kimi yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kalabalık yerlerden uzak durmanın fena halde gündeme geldiği şu günlerde evden çıkmak istemeyenler için virüslerin sebep olduğu salgınları konu edinen filmler derledik.

CONTAGION (2011)

Ülkemizde "Salgın" adıyla vizyona giren "Contagion" muhtemelen şu sıralar dünyayı kasıp kavuran salgın tehdidine en yakın hikayeyi anlatıyor. Tıpkı koronavirüs gibi Çin'den dünyaya yayılan ve ölüm oranı çok yüksek bir virüsün sebel olduğu salgını anlatan filmin yönetmeni Steven Soderbergh. Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Matt Damon, Marion Cotillard gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu olan filmde virüs domuz etiyle yemek yaptıktan sonra ellerini doğru dürüst yıkamadan başkalarıyla el sıkışan bir aşçı tarafından yayılıyordu ilk. Elleri yıkamanın önemini bir kez daha anlamışızdır, değil mi?

OUTBREAK (1995)

"Outbreak" ya da bizde gösterildiği adıyla "Tehdit" Ebola benzeri bir virüsün Afrika'dan ABD'ye getirilen bir maymun vasıtasıyla California'da bir salgına neden oluşunu anlatıyor. Çok hızlı ve çok yüksek oranda ölüme sebebiyet veren virüs yüzünden tüm bir kasaba karantinaya alınır, hatta radikal bir çözüm olarak tüm kasabanın bombalanarak yok edilmesi gibi bir senaryo devreye sokulmak istenir. Neyse ki konunun uzmanı Albay Doktor Sam Daniels olaya ağırlığını koyar da insanlara yaşamaları için bir şans daha tanınmış olur. Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr. başrollerde.

FLU (2013)

Güney Kore yapımı "Flu" (ya da dilimizdeki adıyla "Grip"), kurbanlarını 36 saatte öldüren H5N1 virüsünün sebep olduğu bir salgını anlatıyor. İnsan kaçakçılığı yapan iki kardeşin bir gemide içinde bilinmeyen bir hastalık yüzünden ölmüş göçmenlerin olduğu bir konteynırı bulmalarıyla başlayan olayla zinciri kısa sürede tüm yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı b,ir bölgenin paniğe boğulmasına sebep oluyor. Filmin yönetmeniyse Kim Sung-su.

TWELVE MONKEYS (1995)

Terry Gilliam'ın bilim-kurgu şaheseri "Twelve Monkeys" tüm dünya nüfusnun yok edecek denli etkili bir virüse karşı zamanda yolculuk ederek önlem almaya çalışan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Ülkemizde "12 Maymun" adıyla gösterilen ve başrollerini Bruce Willis, Brad Pitt, Madeline Stowe, David Morse ve Christopher Plummer'ın paylaştığı film Gilliam'ın benzersiz hayalgücünün de etkisiyle kısa sürede kültleşmiş ve türün klasikleri arasınsa girmişti.

PANIC IN THE STREETS (1950)

Elia Kazan tarafından yönetilen kara film türündeki "Panic in the Streets" pnömünik bir veba türünün tüm kente yayılmasını önlemeye çalışan bir halk sağlığı uzmanı subayla bir polisin başlarından geçenleri konu ediniyor. Bu kez salgının sebebi bir virüs değil, bir bakteri ama sonuçları itibarıyla çok benzer bir vakayı anlatıyor "Panic in the Streets". Richard Widmark, Paul Douglas, Barbara Bel Geddes, Jack Palance ve Zero MOstel'in başrollerde olduğu bu siyah beyaz film türünün ilginç örneklerinden biri hiç şüphesiz.

THE ANDROMEDA STRAIN (1971)

Bu kez virüs dünya dışından, yani uzaydan geliyor. Robert Wise imzalı "The Andromeda Strain" (ya da Türkçe adıyla "Uzay Mikrobu") Michael Crichton'ın aynı adlı romanından hareketle çekildi Arthur Hill, James Olson, Kate Reid, David Wayne ve Paule Kelly gibi oyuncuların rol aldığı film Amerikalılara ait bir uydunun Meksika'daki bir kırsal bölgeye düşmesiyle başlayan salgını konu ediniyor. Uyduyla birlikte dünyaya gelen esrarengiz bir virüsün sebep olduğu salgını kontrol almaya çalışmak da Dr. Jeremy Stone ve Dr. Mark Hall önderliğindeki bir ekibe düşüyor.

WORLD WAR Z (2013)

Virüslerin sebep olduğu ve herkesi zombiye (bazen de vampire) çeviren çok sayıda film var. "28 Days layter", "28 Weeks Later", "I Am Legend", "Underworld", "The Resident Eveil" gibi film ve seriler akla ilk gelenlerden. Bunların hepsini tek tek ele almak yerine bu türü temsilen bir film seçelim dedik ve "World War Z"de karar kıldık. Marc Foster'ın yönetmenliğini üstlendiği apokaliptik aksiyon korku filmi "World War Z" yazar Max Brooks'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Tüm dünyaya hızla yayılan ve insanları zombiye çeviren bir virüsün neden olduğu salgın sonrası ailesini korumaya çalışan bir adamın maceralarını anlatan filmde Brad Pitt, Mireille Enos ve James Badge Dale başrollerde. Filmde özellikle karantinaya alınan Kudüs'teki sahneler öne çıkıyor. Bunların en akılda kalanı da muhtemelen kenti korumak için inşa edilen yüksek duvara tırmanan zombilerin görüldüğü kareler olsa gerek.