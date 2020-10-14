Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Beykoz’da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
Alınan bilgiye göre, İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Motorunda arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu
Video Haberler
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu