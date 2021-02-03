Beyoğlu’nda darp dehşeti: Yaşlı adamı sokak ortasında dövüp kaçtı
İstanbul Beyoğlu’nda yaşlı bir adam sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından güpegündüz tekme ve yumruklarla darp edildi. Vatandaşların seferber olduğu olayda, burnunun kırıldığı öğrenilen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir sokak yürüyen yaşlı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla vatandaşların gözü önünde dakikalarca darp edilen adam yere yığıldı.
Saldırgan şahıs ise girdiği sokaktan koşarak kayıplara karıştı. Yüzü kanlar içerisinde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Adamın yüzünü suyla yıkayana ve peçeteyle kanlarını silen vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
YAŞLI ADAMI GÜPEGÜNDÜZ DARP ETTİLER
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, burnunun kırıldığı öğrenilen yaşlı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan olayın ardından polis ekipleri vatandaşların ifadelerine başvurarak, eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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