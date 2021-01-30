Biden, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından birini özel temsilci olarak atadı
ABD Başkanı Joe Biden, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından Robert Malley'i, İran Özel Temsilcisi olarak atadı.
ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından Robert Malley'i, İran Özel Temsilcisi olarak atadı. Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Anthony Blinken'in, "birçok görüşten, açık görüşlü uzmanlardan oluşan bir dış politika ekibi kurma" vizyonunu anımsattı.
Obama döneminde danışmanlık yapan ve İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Robert Malley'in İran Özel Temsilciliği görevine atandığını bildiren Price, Malley'in özellikle İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda çalışacağını vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim sürecinde İran ile nükleer anlaşmaya bir an önce dönülmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Blinken, öncesinde bazı süreçler yürütülmesi ve anlaşmaya dönmek için acele edilmemesi gerektiğini belirtmişti.
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