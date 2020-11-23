Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddiası

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.

AA
23 Kasım 2020 Pazartesi, 04:27
Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddiası
Abone Ol google-news

ABD medyasında yer alan habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.





En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler