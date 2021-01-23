Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, göreve başladıktan sonra telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke liderinin Trudeau olduğu bildirildi.
Görüşmede ABD-Kanada ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığının aktarıldığı açıklamada, ikili iş birliğinin Kovid-19 ile mücadele, ekonomik bağların güçlendirilmesi ve savunma alanında daha çok iş birliği şeklinde genişletilmesi konusunun da ele alındığı belirtildi.
Biden'ın, Keystone XL isimli petrol boru hattı projesinin iptalinden dolayı Trudeau'nun duyduğu rahatsızlığı anladığını belirttiğinin kaydedildiği açıklamada, "Başkan Biden, aktif ikili diyaloğun sürdürülmesi ve Kanada ile iş birliğinin derinleştirilmesi konusundaki sözünü bir kez daha teyit etti." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, iki liderin ikili iş birliğini kurmaya devam etmek adına bir ay içinde tekrar görüşmek konusunda mutabık kaldığı anlatıldı.
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