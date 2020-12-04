Bildirici’den RTÜK’ün kararına tepki
Gazeteci-Yazar, RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, RTÜK’ün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Habertürk’te katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle 5 program durdurma ve en üst sınırdan para cezası vermesi üzerine kendisiyle çeliştiğini belirtti.
Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Habertürk TV’ye verilen 5 program durdurma ve para cezasını eleştirdi. Bildirici, Ahmet Şık’ın Medya Mahallesi’ndeki sözleri nedeniyle Halk TV’ye verilen cezayı anımsatarak, “Program sunucusunun da Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böylesine ifade ve suçlamalara müdahale etmemesinin, kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı ortadadır” demişti. Şimdi Habertürk’te sunucu Eren Eğilmez’in, Ali Mahir Başarır’ın sözlerine müdahale etmesine rağmen en üst sınırdan ceza vererek kendisiyle çelişti” dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Esra Noyan'ın Ülke TV'deki "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Listemiz hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" sözlerini değerlendirirken özür mahiyetinde bir açıklama yapıldığını hatırlatan Bildirici, "Bunlar yayıncılık anlamında güzel gelişmeler' diyerek sonradan açıklama yapılmasını bile Ülke TV lehine değerlendirmişti. Kamuoyundaki baskılar üzerine ceza vermek zorunda kalmıştı" dedi.
CHP'li Başarır'ın programda ordudan kastının tank palet fabrikası olduğunu ve yanlış bir anlam çıkmamasının altını çizdiğini belirttiğini ifade eden Bildirici, RTÜK'ün ceza vermesini şöyle eleştirdi:
"Bu durumu Habertürk lehine ‘güzel gelişme’ kabul etmeyen Ebubekir Şahin, televizyon kanalına göre tavır aldığını bir kez daha kanıtladı. Başarır’ın programda sözlerine açıklık getirmesine rağmen Habertürk’e ceza vermek RTÜK’ün ‘düşünce polisliği’ yaptığını ve muhalefet partisi milletvekillerinin ifade ve düşünce özgürlüğünü engellemeye çalıştığını gösteriyor. Kaldı ki, Habertürk’teki programın ardından RTÜK’ten yapılan açıklamada 'Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur' denilerek ceza verileceği baştan ilan edilmişti."
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