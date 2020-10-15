Bilim insanları, insanların hangi yaşta mizah duygusunu kaybetmeye başladığını araştırdı

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:22

Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nin işletme fakültesinden iki akademisyenin yürüttüğü araştırmada, 23 yaşına varan insanların her gün gülümseme veya gülme sıklığının azalmaya başladığı ortaya çıktı.

Bulgular, Stanford Lisansüstü İşletme Fakültesi'nde psikoloji profesörü Jennifer Aaker ve üniversitedeki öğretim görevlisi Naomi Bagdonas'ın yazdığı "Humour, Seriously" (Mizah, Gerçekten mi?) kitabında yayımlandı.

Aaker ve Bagdonas kitapta, 166 farklı ülkeden 1,4 milyon kişinin günde kaç kez güldüğünü ya da gülümsediğini ölçen bir anketin bulgularını özetliyor.

İki araştırmacı, insanların daha az gülümsemeye ve gülmeye başladığı yaş ortalamasının 23 olduğunu keşfetti. Söz konusu bulgu araştırmacıları, bu durumun iş dünyasına girmekten kaynaklanabileceğini düşünmeye sevk etti.

Independent Türkçe'nin The Times'dan aktardığına göre yazarlar, "Büyüyoruz, işgücüne katılıyoruz ve aniden 'ciddi ve önemli kimseler' oluveriyoruz, gülüşü kravat ve pantolonlarla değiştiriyoruz" diye yazıyor.

Aaker ve Bagdonas'a göre buradaki mesele mizahın, çalışma dünyasında "yetersiz kullanılması" ama doğru kullanıldığında kurumsal bir "süper güç" haline gelebilmesi.

Her iki profesör de öğrencilerine, işyerinde mizahı kendi yararlarına nasıl kullanacaklarını öğretmede uzmanlaştı.

Araştırmaları, 4 yaşındaki ortalama bir çocuğun günde yaklaşık 300 defa güldüğünü, 40 yaşındaki ortalama bir yetişkininse 10 haftalık bir süreçte 300 kez güldüğünü ortaya koydu.

Yazarlar, şu ifadeleri kullanıyor:

"Dünyanın en hırslı, en akıllı ve iş dünyasında kafeinle bulanmış zihinlerine, gelecekteki kurumlarını ve hayatlarını değiştirmeleri için mizah ve şakalaşmadan nasıl yararlanacaklarını öğretiyoruz.

MBA öğrencilerimizin, mizahın gücüyle ilgili dersimizden aldığı akademik kredi, Yönetim Muhasebesi ve Finansal Ticaret Stratejilerinden aldıklarıyla aynı.

Komik olmaktan rahatsızlık duysanız bile, iş yerinde mizahın kıymetini anladığınız sürece bundan faydalanabilirsiniz."