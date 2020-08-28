Bilim insanları, koronavirüsün çoğalmasını engelleyen bir vitamin tespit etti
Hindistan’dan bilim insanları, B12 vitaminin koronavirüsün çoğalmasını engelleyebildiğini tespit etti.
IUBMB Life dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölge Biyoteknonoloji Merkezi’nden bilim insanları, doğal ürün ve ilaçlardaki hangi moleküllerin SARS-Cov-2 genomunda yer alan nsp12 proteinini neyin baskılayabileceğini öğrenmek için bilgisayarlı simülasyonlar gerçekleştirdi.
Sputnik'in aktardığına göre; incelemeler neticesinde B12 vitaminin bir formu olan metilkobalaminin virüs hücrelerinin çoğalmasını önleyebildiği anlaşıldı.
Makalede metilkobalaminin, enfeksiyon olasılığını düşürmek ve hastanede acil bakım sağlamak amacıyla sağlık personeli, yaşlılar veya başka rahatsızlığı olan kişiler için koruyucu olarak kullanılabileceği kaydedildi.
Bununla birlikte bilim insanları ayrıca Kovid-19 hastalarının tedavi protokollerinde değişiklik yapılması için, başka araştırmalara da ihtiyaç olduğunu ekledi.
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