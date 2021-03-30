Bilim insanları, müzik dinlemekten neden "keyif" aldığımızı açıkladı
Bilim insanları, müzik dinlemekten neden keyif aldığımızı araştırdılar. Elde edilen sonuçlara göre müzik dinlemek, beynimizin devresini harekete geçiriyor. Bir başka deyişle müzik dinlemeyi tıpkı yemek yemek ya da para kazanmak gibi bir "ödül" olarak görüyoruz.
Müzik dinlemenin insanlara rasyonel bir biyolojik faydası bulunmuyor. Yine de hemen hepimiz müzik dinlemekten keyif alıyoruz. Peki neden? J Neurosci’da yayınlanan yeni bir çalışmada bilim insanları, beyin sinyallerini inceleyerek insanların müzik dinlemekten neden keyif aldığını anlamaya çalıştılar.
Gerçekleştirilen nörogörüntüleme çalışmaları, beynin müziği; yiyecek, para ve alkol gibi diğer “ödül” olarak algılanan materyaller ile benzer şekilde işlediğini ortaya koydu. Yine de sonuçların katılımcıların hangi müziği sevdikleri ve hangi müziği dinledikleri ile bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor.
BEYNİN ÖDÜL DEVRESİNİ UYARMAK
WebTekno'nun aktardığına göre, Araştırmacılar, beyin aktivitelerini fMRI ile ölçerken bir grup pop müziksevere pop şarkıları dinlettirdi. Ekip, taramaya başlamadan önce beynin ödül devrelerini transkraniyal manyetik uyarım ile uyardı ya da bastırdı. Müzik dinleme eyleminden önce beynin ödül devresini uyarmak, katılımcıların müzik dinlerken aldıkları keyfi azalttı ya da artırdı.
Bilim insanlarının açıklamalarına göre duyulan keyifteki değişiklikler, beyindeki ödül devresinin en kritik bölgelerinden ödül çekirdeğinde gerçekleşen aktiviteler ile bağlantılıydı. Duydukları keyifte en fazla fark gösteren katılımcılar, işitsel ve ödül bölgeleri arasındaki senkronize aktivitelerde en fazla fark görülen kişilerdi. Araştırmacılara göre elde edilen sonuçlar, beynin işitsel bölümü ile ödül bölgesi arasındaki etkileşimin, müzik dinlerken aldığımız keyfi etkilediğini ortaya koydu. Sonuç olarak beynimiz, müzik dinlemeyi tıpkı yemek yemek, para kazanmak gibi bir "ödül" olarak algılıyor.
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