Bilim insanları uyardı: Doğum günü şarkısı söylemeyin
İsveçli bilim insanları pek çok şarkıyı mercek altına aldı. Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, içinde 'B' ve 'P' harfi bulunan şarkıların daha çok damlacık yaydığı keşfedildi. Araştırmacılar 'Happy Birthday' (İyiki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.
İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) bugün küresel bir salgın haline gelmiş durumda.
Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan salgın ile ilgili pek çok bilim insanı araştırmalara imza atıyor.
Bunlardan bir tanesi de İsveç'te yapıldı. Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini inceledi.
Söz konusu araştırmaya göre içinde 'B' ve 'P' harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyor.
İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar 'Happy Birthday' (İyiki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Malin Alsved, "Özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor" dedi. Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmaya göre, B ve P başta olmak üzere çok sayıda ünsüz harf içeren şarkılar en büyük tehdidi oluşturuyor.
Kaynak: NTV
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