Bilim insanları uyardı: Gezegen ısındıkça, uzay daha bulanık görünüyor

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:28

Dünyanın en gelişmiş teleskopları, günümüzün sıcaklıklarına göre yapılmamış. Üstelik bu durum, geceleyin gökyüzünde yaptığımız gözlemleri etkiliyor.

Kuzey Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde (Avrupa Güney Gözlemevi’nin Çok Geniş Teleskobu’nun [VLT] bulunduğu yer) toplanan otuz yıllık veriler, iklim değişikliğinin şimdiden gökbilimsel gözlemleri etkilediğini gösteren birkaç durumu ortaya çıkardı.

Ayrıca, durumun daha kötü hale gelebileceği birkaç durumu da gösteriyor.

VLT, Dünya üzerinde Güney Kutbu dışındaki en kurak bölge olan Atakama çölünde yer alıyor.

Dünyanın geri kalanı, sanayi öncesi devirden bu yana ortalamada 1 °C ısınmışken; Atakama son kırk yılda 1.5 °C ısındı.

VLT, böylesi sıcak koşullar için tasarlanmadı. Öncelikle, gün batımı sıcaklığı 16 °C’nin üstünde olursa teleskobun soğutma sistemi düzgün çalışmıyor.

Üstelik yıllar boyunca, gün sonundaki sıcaklıkların bu eşiği aştığı ve sayıları giderek artan zamanlar yaşandı.

Bu durum, kubbe açıldığı zaman, dış sıcaklığın iç kubbeden daha yüksek olduğu anlamına geliyor ve bu durum, iç türbülans sebebiyle görüntü çözünürlüğünün düşmesine yol açıyor.

Aslında bu sıcaklık, kubbe içerisinde türbülansa sebep oluyor ve bu yüzden görüntü kalitesi düşüp, bulanıklaşma meydana geliyor.

Kubbenin dışında, iklim değişimi de atmosferdeki türbülansı etkiliyor. Bu yeni çalışmanın yazarları, zemin yakınındaki havada bir türbülans artışı fark ettiler ve bu da görüntülerdeki bulanıklığı artırdı.

Son zamanlardaki inşaat değişimleri göz önüne alındığında, takım bu değişimi doğrudan küresel ısınmaya bağlayamıyor; fakat gezegen hızla ısındıkça, daha büyük bir tehdit oluştuğuna değiniyor.

Kaynak: popsci.com.tr