Bilim insanları uzaylıları bulmanın yeni yolunu açıkladı

28 Ocak 2021 Perşembe, 00:00

Hakemli bilim dergisi Physical Review D'de yayımlanan yeni araştırmaya göre, uzaylıların bunu başarmasını sağlayabilecek teknoloji, enerjinin emildiği kara deliğin olay ufkunun (madde ve enerjinin kaçamayacak kadar güçlü bir şekilde kara deliğe çekildiği sınır bölgesi) hemen dışında izler bırakabilir.

Üstelik bu ihtimal, bilim insanların uzay ve zamanda tespit ettikleri bozulmaların hemen yakınında gözlemlediği, "plazma parlaması" ismi verilen elektrik yüklü beyaz gazları açıklayabilir.

Kara deliklerden enerji temin etme fikri, şimdilik yalnızca bilimkurgu filmlerine konu olabilir. Zira Dünya'ya en yakın kara deliğin bin ışık yılından daha uzakta olduğu düşünülüyor. Bu da insanların yaşam süresi içinde kat edemeyeceği bir mesafe.

Ancak astrofizikçiler bunu mümkün kılmanın bir yolunu bulabilirse kara delikler, gelişmiş bir medeniyet için sınırsız bir enerji kaynağı sunabilir.

Independent'ın aktardığına göre yeni çalışmada iki astrofizikçi, kara deliklerden enerji çıkarılmasına olanak tanıyabilecek yeni bir yöntem ortaya attı. Çalışmaya göre, olay ufkunun yakınındaki manyetik alan çizgilerinin koparılması ve yeniden birleştirilmesi, bu hayali gerçek kılabilir.

Uzmanlara göre manyetik alanı anlamanın en kolay yollarından biri mıknatısları düşünmek. Zira bir mıknatısın kendine özgü itme ve çekme özelliklerini sergileyebildiği alana manyetik alan deniyor. Bu esnada mıknatısın çevresinde oluşan çizgilere de manyetik alan çizgileri ismi veriliyor.

Çalışmanın yazarlarından ve ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden astrofizikçi Luca Comisso, geliştirdikleri teoriyi şu şekilde açıkladı:

"Kara delikler manyetik alana sahip plazma parçacıklarından oluşan sıcak bir ‘çorbayla' çevrilidir. Bizim teorimize göre, manyetik alan çizgilerini doğru şekilde kesip yeniden bağladığınızda plazma parçacıkları negatif enerjilere doğru hızlanır ve kara delikten büyük miktarda enerji çıkarılabilir."

Astrofizikçiye göre bilim insanlarının bir sonraki hedefi, bir kara delikten enerji çıkarma işleminin uzaktaki gezegenlerden nasıl saptanabileceğini bulmak.

Bilim haberleri sitesi Live Science'a konuşan Comisso, bunu bulduklarında, kara delikten enerji elde edebilen uzaylıları da keşfedebileceklerini söylüyor.

"Bu çalışmada sadece işin fiziğini ortaya koyduk" diyen Comissio, şunları kaydetti:

"Artık meslektaşımla birlikte bu fikri gerçeğe dönüştürmeye, Dünya dışı medeniyetleri aramaya ve ne tür bir sinyal aramamız gerektiğini anlamaya çalışıyorum."