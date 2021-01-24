Bilim insanlarından korkutan arı uyarısı: Türlerinin dörtte biri 30 yıldır doğada görünmüyor

24 Ocak 2021 Pazar, 09:00

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmada müzeler, üniversiteler ve alanında uzman bilim insanlarından arılara ilişkin alınan kayıtlar, biyoçeşitlilik hakkında herkesin erişimine açık veriler sağlayan uluslararası kuruluş Küresel Biyoçeşitlilik Danışma Tesisi'nin (GBIF) verileriyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

Çalışmada 1990'lardan beri kaydedilen arı türlerinin sayısında ciddi bir düşüş tespit edildi. 2006-2015 arasında kaydedilen türlerde yüzde 25 azalma yaşandı.

Veriler sözkonusu türlerin soyunun tükendiği anlamına gelmese bile, bunların sayısının yaban hayatında düzenli olarak gözlemlenemeyecek kadar azaldığını işaret ediyor.

One Earth'de yayımlanan araştırmada dünyada bilinen 20 bin arı çeşidinin bulunduğu 300 yıllık koleksiyona ilşkin kayıtlar incelendi.

Çalışmada sözkonusu düşüşün tüm arı familyalarında eşit derecede gözlemlenmediği ifade edildi. En sık görünen ikinci familya Halictid arılarının 1990'dan bu yana yüzde 17 azaldığı tespit edildi. Öte yandan çok daha nadir görünen bir tür olan Melittidae ise aynı oran yüzde 41 olarak belirlendi.