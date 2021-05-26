Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 1 Haziran sonrasını bu toplantı belirleyecek
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği ele alınacak. Koca, saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.30'da yapılacak. Toplantının gündeminde ise 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme verileri ve sonrasında izlenecek yol haritası olacak. Toplantıda ayrıca vaka sayılarının güncel durumu, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.
BAKAN KOCA, 18.00'DE KONUŞACAK
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır."
KARARLAR KABİNE'YE İLETİLECEK
Bu toplantıda alınan tavsiye kararlarının Kabine'ye iletilmesi ve pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında da yeni döneme dair alınan kararların açıklanması bekleniyor.
"NORMALE DÖNMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız" demişti.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün