Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Bayram kararını gelecek hafta belirler

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:18

Normalleşme adımının ardından yeniden artan vaka sayılarının ardından Kurban Bayramı'nda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu durumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sordu.

Prof. Dr. Kara, soru üzerine “Gelecek haftaki sayıyı da görmemiz gerekir, ama ben önlem sıklaştırmaya gidileceği, tekrar kontrollü döneme geçileceğini sanmıyorum. Çünkü vaka sayısı yükselme eğiliminde değil” dedi.

Türkiye’de grip salgınının daha çok Aralık aylarında artış gösterdiğini anımsatan Kara, Eylül ve Ekim’de de üst solunum hastalıklarının öne çıkacağını belirtti.

“Grip salgını ile birlikte gelmesinde sıkıntılı olur, ona da daha vaktimiz var” dedi.

Bu aşamada Ankara’da bir süredir artış gösteren vaka sayısında da dengeye gelinmeye başladığını belirtti.