Bilim Kurulu Üyesi Prof. Turan açıkladı! Alerjisi olanlar Covid-19 aşısını nasıl olacak?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Kultufan Turan, ciddi alerjisi bulunanların hastanelerde, hafif tanısı bulunanların ise aile hekimliklerinde aşı olabileceğini açıkladı. Alerjisi olmayan yurttaşlar Aile Sağlığı Merkezlerinde aşılama sonrası 15 dakika bekleyecekken alerji geçmişi olanlar ise 30 dakika bekleyecek.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, dünyada salgının ağır şekilde seyrettiğini belirterek, mücadelede en önemli ayağın aşılama süreci olduğunu söyledi.
Türkiye'de de toplumsal bağışıklık çalışmalarının, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanmasının ardından 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başladığını anımsatan Turan, bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanının aşılandığını ifade etti.
EVLERİNDE AŞILAMAYLA DEVAM EDİYOR
Turan, sağlık çalışanlarının ardından, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri yurttaşlar için de aşılama yapıldığını ve bunun 85 yaş üzerindeki yurttaşların evlerinde aşılanmasıyla sürdüğünü hatırlattı.
Yurttaşların MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını olabileceklerini dile getiren Turan, "Bu şekilde randevu günü, saati ve yerini belirleyebilecekler. Bu noktada kamu, özel hastaneler, özellikle Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) büyük görev üstelenecek." dedi.
"ALERJİ ÖNEMLİ BİR KONU"
Prof. Dr. Turan, ASM'lerdeki aile hekimlerinin aşılamada büyük rol oynayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Aile hekimlerinin gözetiminde yurttaşlarımız aşılanabilecek. Randevusunu alan yurttaşımız, bu saate yakın bir zamanda ASM'de olacak. Alanda çok büyük kalabalık oluşturmamak için randevu saatine mutlaka uygun zamanda gidilmeli. Saatinde gelen yurttaşımız, hekimiyle görüşecek ve hekim arkadaşımız kişinin bir alerjisi olup olmadığını sorgulayacak.
Özellikle alerji önemli bir konu. Tanı konmuş bir alerjinin varlığı halinde, bu kişilerin hastane ortamında aşılanması önerisinde bulunulacak. Alerji öyküsü olup da alerjisi hafif şekilde tanımlananlar ise aşı sonrası aile hekiminin gözetiminde 30 dakika bekleyecek. Alerji hikayesi yoksa kişilerin aşıları Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimlerinin gözetiminde yapılacak ve 15 dakikalık bir istirahatten sonra evlerine gidebilecekler."
"SON 6 AY İÇİNDE COVİD-19 GEÇİRENLERİN AŞILANMASINA GEREK YOK"
Covid-19 geçirmiş kişilerin aşılanma sürecine ilişkin de bilgi veren Turan, "Son altı ay içinde Covid testi pozitif çıkan ve hastalık geçirmiş olanların, antikor düzeyleri oluşmaya başlar. Bu bazılarında düşük, bazılarında büyük değerlerde olabilir. Sadece antikor oluşması değil, vücudun hafıza hücrelerinin de bu hastalığa karşı bir takım koruyuculuk yeteneği olduğu için bu kişilerin altı ay içinde aşılanmasına gerek yoktur. Altı aylık süre dolduktan sonra aşılanabilirler." diye konuştu.
Kaynak Yeniçağ: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Turan detaylarıyla açıkladı. Alerjisi olanlar korona aşısını nasıl olacak
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