Bilim Kurulu üyesi tatil yapmanın kuralını açıkladı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:43

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tatil yapmanın kuralını açıkladı.

BU KURALLARA DİKKAT!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"DENİZ-PLAJ KALABALIĞINA ALTERNATİF OLARAK..."

Prof. Dr. Özlü, "Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz" diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İNİŞ EĞRİSİ BAŞLADI

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, dün HaberTürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlamıştı.

Başlayan normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Özlü, şunları söylemişti:

-Türkiye’de iniş eğrisi başladı. Dünkü rakam düşme eğilimindeydi. Bugünkü rakamı da görmek lazım. İlk intibalar umut verici ama 14 gün beklemek lazım

-Hava sıcaklığı da etkiliyor. Salgının hızı biraz kesildi. Türkiye'de iniş eğrisi başladı ama dünyada iniş eğrisi yok genel olarak bakıldığında ama duraklama var. Bu da olumlu bir gelişme.