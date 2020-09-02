Bilim Kurulu üyesinin "kontrolü kaybediyoruz" sözlerine böyle tepki gösterdi

Prof. Dr. Bengi Başer, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’nün “Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz” sözlerine "keşke başında aynı noktada olsaydık..!” diyerek tepki gösterdi...

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 08:38
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Sosyal medya hesabından Tevfik Özlü’nün sözlerini paylaşan Başer, “Ah be hocam, birlikte katıldığımız programlarda ben ‘daha çok test’ derken, siz ‘bulgusu olmayanlara gerek yok’ dediniz. ‘LGS, YKS de bulaşma oldu’ derken, ‘elimizde buna ait bulgu yok ‘dediniz. Şimdi aynı noktaya geldik söylemlerimizde. Keşke başında aynı noktada olsaydık..!” ifadelerini kullandı.

Prof. Tevfik Özlü dün yaptığı açıklamalarında, “Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz. Önümüzdeki güz döneminde daha da artabileceğinden endişeliyim. Hem ağır vaka sayısı hem de can kaybı artıyor” diye konuşmuştu.


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