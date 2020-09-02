Bilim Kurulu üyesinin "kontrolü kaybediyoruz" sözlerine böyle tepki gösterdi
Prof. Dr. Bengi Başer, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’nün “Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz” sözlerine "keşke başında aynı noktada olsaydık..!” diyerek tepki gösterdi...
Sosyal medya hesabından Tevfik Özlü’nün sözlerini paylaşan Başer, “Ah be hocam, birlikte katıldığımız programlarda ben ‘daha çok test’ derken, siz ‘bulgusu olmayanlara gerek yok’ dediniz. ‘LGS, YKS de bulaşma oldu’ derken, ‘elimizde buna ait bulgu yok ‘dediniz. Şimdi aynı noktaya geldik söylemlerimizde. Keşke başında aynı noktada olsaydık..!” ifadelerini kullandı.
Prof. Tevfik Özlü dün yaptığı açıklamalarında, “Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz. Önümüzdeki güz döneminde daha da artabileceğinden endişeliyim. Hem ağır vaka sayısı hem de can kaybı artıyor” diye konuşmuştu.
Video Haberler
- Trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
- Yolun ortasında namaza durdu
- Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
- Üniversitede uyuşturucu üretip sattılar
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır
- Polis memuru ile bekçi yumruk yumruğa kavga etti
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik