'Açıklanamayan hastalık' nedeniyle bir aşı çalışması daha durduruldu

13 Ekim 2020 Salı, 09:56

ABD’de ilaç şirketi Johnson & Johnson, klinik testleri süren koronavirüs aşı çalışmasını bir gönüllüde açıklanamayan bir hastalık görülmesi sonrası durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “katılımcının hastalığı, kurallarımız gereği değerlendirme altına alındı” denildi.

İlaç devi, açıklanamayan hastalığın ne olduğunu kamuoyuna duyurmadı ancak böyle kazaların geniş katılımlı çalışmalarda olası olduğunu kaydediyor.

Klinik çalışmaların, yan etkileri görmek amaçlı yapıldığı da belirtildi.

Hastalığın aşı çalışması ile mi ilgili olduğu, yoksa tesadüf sonucu mu geliştiği sorusu yanıtlanana dek çalışmaların durdurulduğu da ifade edildi.

CNN’e konuşan Brown Üniversitesi’nden Dr. Ashish Jha, Johnson & Johnson’ın kendi bilgisi dahilinde, 60 bin kişiyle en büyük aşı çalışmasını yürüttüğünü söyledi.

Dr. Ashish Jha bu çaptaki bir çalışmada duraklamaların olabileceğini de ekledi.

Şirket üçüncü aşama aşı çalışmalarına Eylül ayında başlamıştı.