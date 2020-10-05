Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği, Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık’ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Elazığ’da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dr. Açık’ın yaşamını yitirdiğini duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), şu ifadeleri kullandı:
“Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Elazığ’da görev yapan meslektaşımız Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık bu akşam Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun.”
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