Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

05 Ekim 2020 Pazartesi, 08:03

Elazığ’da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dr. Açık’ın yaşamını yitirdiğini duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), şu ifadeleri kullandı:

“Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Elazığ’da görev yapan meslektaşımız Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık bu akşam Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun.”