Bir kar uyarısı da Kocaeli için geldi

Kocaeli Valiliği, yarın başlaması beklenen kar yağışları ve fırtına öncesi, buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, çıkılması halinde dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 18:42
Bir kar uyarısı da Kocaeli için geldi
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Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, çıkılması halinde dikkatli ve tedbirli olunması rica olunur" ifadeleri yer aldı.


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