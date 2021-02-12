Bir kar uyarısı da Kocaeli için geldi
Kocaeli Valiliği, yarın başlaması beklenen kar yağışları ve fırtına öncesi, buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, çıkılması halinde dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, çıkılması halinde dikkatli ve tedbirli olunması rica olunur" ifadeleri yer aldı.
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