14 Mart 2021 Pazar, 02:00

Zorlu PSM’de yeni bir YouTube serisi başlıyor. Büyük Ev Ablukada’nın solisti Gülinler’in her hafta farklı bir müzisyen konuğunu ağırlayacağı “Bir Masada Oturduk”, 19 Mart Cuma akşamı Zorlu PSM YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.

Çekimleri Zorlu PSM’nin caz kulübü touché’de yapılan ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dahil olduğu “Bir Masada Oturduk”un ilk konuğu, sanatçı Fırat Tanış olacak.