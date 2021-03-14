‘Bir Masada Oturduk’
Zorlu PSM’de, Gülinler’in her hafta farklı bir müzisyen konuğunu ağırlayacağı yeni bir YouTube serisi başlıyor.
Zorlu PSM’de yeni bir YouTube serisi başlıyor. Büyük Ev Ablukada’nın solisti Gülinler’in her hafta farklı bir müzisyen konuğunu ağırlayacağı “Bir Masada Oturduk”, 19 Mart Cuma akşamı Zorlu PSM YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.
Çekimleri Zorlu PSM’nin caz kulübü touché’de yapılan ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dahil olduğu “Bir Masada Oturduk”un ilk konuğu, sanatçı Fırat Tanış olacak.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü