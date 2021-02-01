Bir yatak inceleme platformu, uyumak için ücret alacak bir çalışan arıyor
Şirketin işe başvuracak kişilerde aradığı nitelikler arasında “uykuda çok iyi olmak“ ve “izlenimlerini yazı ile iyi şekilde ifade etmek” bulunuyor.
Hiç uyuma karşılığında para almayı düşündünüz mü? Uyumayı seviyorsanız 3 bin dolar gibi bir ücrete tam size göre bir iş var.
Şarku’l Avsat’ın CNN Arabia’dan aktardığı habere göre bir yatak inceleme platformu olan Sleep Junkie, uyumak için ücret alacak bir çalışan arıyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, şirketin internet sitesinde, "Çalışan, yatağın testini yapacağımız kişi olacak ve ABD’deki en kaliteli yataklardan bazıları hakkında dürüst tavsiyelerde bulunacak” diye yazıyor.
Gerçek olamayacak kadar iyi görünse de böyle bir iş var. Şirket, son zamanlarda “yeterli uyku” şeklindeki arama sorgularında bir artış olduğunu fark etmesinin ardından böyle bir teste ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Şirketin uyku uzmanı Dorothy Chambers, “Koronavirüs salgınının insanların uyku kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğu açık” diye yazdı.
Şirketin işe başvuracak kişilerde aradığı nitelikler arasında “uykuda çok iyi olmak" ve “izlenimlerini yazı ile iyi şekilde ifade etmek” bulunuyor.
Ayrıca çalışanın gece uykusunun etkilenmemesi için yalnız uyuması gerekecek.
Seçilen kişiye 2 ay içerisinde 3 yatak gönderilecek ve sonrasında uyku kalitesi, ruh hali ve yatağın rahatlığına dair izlenimlerini bildirmesi istenecek.
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