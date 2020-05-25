Birleşik Krallık'ta salgın yüzünden 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 03:51

Boris Johnson’ın açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık genelinde ölü sayısı 36 bin 793’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı da son bir gün içinde 2 bin 405 artarak 259 bin 559 oldu.

Birleşik Krallık, dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

OKULLAR YENİDEN AÇILIYOR

Koronavirüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'de kademeli olarak, normalleşme adımları atılmaya başladı.

Salgın hakkında yapılan günlük basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki okulların açılıp açılmaması gerektiği tartışmalarına açıklık getirdi.

Johnson, yaptığı açıklamada ülkedeki ilkokulların 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu.

“ÇOCUKLARIMIZI SINIFLARA GERİ ALMAYA BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Başbakan Johnson, “Çocukların eğitimi, refahları, uzun vadeli gelecekleri sosyal adalet için çok önemlidir. Diğer birçok ülkede uygulanan yaklaşım doğrultusunda, çocuklarımızı yönetilebilir ve olabildiğince güvenli bir şekilde sınıflara geri almaya başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öncelikle ilkokul 1.sınıf ve 6. sınıfta okuyan öğrencilerin eğitime geri döneceğini ifade eden Johnson, ayrıca ortaokul 10. ve 12. sınıf öğrencileri için eğitime dönüş tarihinin 15 Haziran’dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Hükümetin Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu, çocukların koronavirüsüne yakalamasının daha düşük olduğunu belirtirken, çocukların virüsü başkalarına bulaştırmasının ise daha düşük olduğunu iddia etti.