Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü uyardı: Son 70 yılın en kötüsü

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:31

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, uluslararası turizmin bu yıl yüzde 70 düşebileceğini ve bunun 1950'lerden beri en büyük gerileme olacağını ifade etti.

Pololikashvili, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, koronavirüsten etkilenen turizm sektörüne yönelik bu tahmininin, ülkelerin sınırlarını ağustostan itibaren kademeli olarak açması öngörüsüne dayandığını söyledi.