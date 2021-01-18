Birlik Sendikası’ndan hukuki yollara başvuran öğretmenlerin isimlerinin yayınlanmasına tepki

18 Ocak 2021 Pazartesi, 15:58

Eğitim İşverenleri Platformu ismini taşıyan bir internet sitesi, özel okullarda tazminat hakkı için hukuki yollara başvuran çalışanların ve öğretmenlerin isimlerini, “ailelerin ve toplumun geleceğini kararttıkları” gerekçesiyle ifşa etti. İstanbul’dan Fidol Okulları’nda daha önce çalışmış 14 çalışanın ismi listelenirken, başka illerden de okullardan ayrılan öğretmenlerin isimlerini yayınladı.

Site tarafından tüm kurumların sorun yaşadıkları çalışanlarının ismini siteye göndermelerini talep etti. Ayrıca, site tarafından bu bilgilerin saklanacağı da belirtildi. Konuya ilişkin Birlik Sendikası da açıklama yaparak tepki gösterdi.

Fişleme ve sindirme girişimine karşı, tüm özel okul öğretmenlerini sendikalı olmaya, birlikte hareket etmeye çağıran Birlik Sendikası'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“ÖĞRETMENLER ŞİMDİ DE FİŞLENİYOR”

“Pandemi döneminde karşı karşıya kaldıkları sorunları artan ve çeşitli haksızlıklara uğrayan özel okul öğretmenleri, tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de fişleniyor.

Özel okul patronu ağzıyla yayın yapan ve eğitim işverenlerini temsil ettiğini belirten bir internet sitesi vasıtasıyla öğretmenler fişlenmeye başlandı.

Eğitim İşverenleri Platformu adı altında yayına başlayan internet sitesinde yer alan manifestoda öğretmenlerin nasıl fişleneceği adım adım anlatılıyor. “Ailelerin ve toplumun geleceğini kararttığı” iddia edilen öğretmenlerin listesinin çıkarılacağı ve iş başvurusunda bulunan öğretmenlerin geçmişlerinin dosyalanacağı belirtiliyor. Sitenin “tüccar öğretmenlere” karşı kurulduğu söyleniyor.

Öğretmenlerle ilgili bu platforma ihbarda bulunulması talep ediliyor. Toplanan bu bilgilerin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılacağı ifade ediliyor.

Bu platform, açık bir fişleme faaliyeti yürütmektedir. Bu girişim ve faaliyet, kanunlara aykırıdır ve yürütülen faaliyet açık bir suçtur.

Arkasında özel okul patronlarının olduğu belli olan bu platformun kuruluş amacı bellidir. Özel okullarda hakları için mücadele eden ve uğradıkları hak gasplarına karşı çıkan öğretmenler susturulmak ve sindirilmek istenmektedir. Patronlar, en temel hakları için sesini çıkaran öğretmenden rahatsız olmaktadır.”

“EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ DEĞİL CEPLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

“Öğretmenleri okullarda düşük ücretle çalıştırmak, sigortalarını eksik yatırmak, geçici sözleşmelere zorlamak, mobbing ve baskı altında tutmak istiyorlar” denilen açıklama şu şekilde devam ettirildi:

“Öğretmenleri okullarda düşük ücretle çalıştırmak, sigortalarını eksik yatırmak, geçici sözleşmelere zorlamak, mobbing ve baskı altında tutmak istiyorlar. Eğitimin niteliğini değil ceplerini düşünüyorlar. Çocuklar ve ebeveynleri, özel okul patronları için sadece müşteridir.

Ailelerin, toplumun ve çocukların geleceğini karartan asıl bu zihniyettir. Öğretmenlere “tüccar” sıfatını takan patronlar tüccar görmek istiyorsa aynaya bakmalıdır.

Eğitim İşverenleri Platformu adı altında yayın yapan bu fişleme merkezi, hakkını arayan ve onuruyla çalışan öğretmenlere karşı kurulmuştur.

Nitekim internet sitesi, Fidol Okulları’nda çalışan öğretmenlerin uğradıkları haksızlıkların ortaya çıkması ve okulun patronu (kurucusu) Faik Birgül’ün öğretmenlere uyguladığı mobbing ve sigorta usulsüzlüklerinin kamuoyuna yansımasından hemen sonra açıldı. Platformun bu sayfasında ilk ifşa edilenler Fidol Okulu’nda mağduriyet yaşayan 14 öğretmen oldu. İnternet sitesinde ifşa ve fişleme faaliyeti ve yayını, diğer şehirlerdeki bazı okullarda çalışmış öğretmenlere yönelik olarak devam ediyor.

Bu fişleme merkezi derhal kapatılmalı, bu suçu işleyenler ortaya çıkarılmalıdır.

Özel okul kurucularının oluşturduğu belirtilen bu platformun arkasındaki patronlar, bir internet sitesinin arkasına korkakça sığınarak öğretmenleri baskı altına alabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

Hodri meydan! Özel okul kurucuları örgütleniyorsa, karşısında boyun eğmeyen öğretmenleri bulacak.

Birlik Sendikası, bu fişleme ve sindirme girişimine karşı, tüm özel okul öğretmenlerini sendikalı olmaya, birlikte hareket etmeye ve haksızlıklara karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırmaktadır.

Haddinizi bilin…!

Öğretmenleri fişleyemezsiniz…”