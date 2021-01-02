Bitcoin yeni yıla yeni rekorla başladı
2020'nin son döneminde hızlı bir ralli yaşanan Bitcoin yeni yılın ilk gününde de rekor kırdı.
Bitcoin'in son dönemdeki rallisi, finans sektörünün kripto paraya dayalı yeni enstrüman çabalarının da canlanmasına neden oldu. ABD'li portföy yönetim şirketi Bitcoin yatırım fonu için ilgili regülatör kuruma başvurdu Bitcoin yeni yılın ilk gününde rekorlarına devam etti.
Bloomberg'in sunduğu veriye göre Bitcoin 1 Ocak'ta 29 bin 674 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Bitcoin, 2020 yılının son döneminde hızlı bir ralli yaşamış ve art arda rekorlar kaydetmişti. Yılın son döneminde kaydedilen ralli neticesinde Bitcoin Aralık ayında yüzde 50, yılın tamamında ise yüzde 300'ün üzerinde prim yapmıştı.
Bitcoin'de son dönemde ralli dikkat çekerken finans sektörü de kripto parayla ilgili farklı enstrümanları hayata geçirmek için planlarını raftan indirmeye başladı. ABD'li portföy yönetim şirketi VanEck Associates Corp. Bitcoin yatırım fonu için ABD'li düzenleyici kurum SEC'e başvuruda bulundu. Daha önce bu yönde birçok başvuru yapılmıştı, fakat SEC bu başvuruların tamanını reddetmişti.
Hong Kong'da kripto para platformu OSL'den Matta Long, "Bu rallinin önemi haftalardır devam ediyor olması. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görürsek, kurumların olası bir dipten alım yapıp yapmayacağını görmek bağlamında ilk çeyrek akımlarının yönü hakkında bilgilendirici olacaktır." dedi.
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