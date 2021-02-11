Bitlis Valiliği'nden haftanın 5 günü yüz yüze eğitim açıklaması
Bitlis Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında birleştirilmiş sınıf yapılan tüm okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını bildirdi.
Bitlis Valiliği, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun bugün itibariyle aldığı kararları açıkladı.
Açıklamada, 15 Şubat tarihi itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitimin yapılacağı belirtilerek şöyle denildi:
"İl merkezi ve tüm ilçelerimizde 15.11.2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm okullarda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, tüm köy ve beldelerde resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar, imam Hatip ortaokulları ve YİBO’ların bütün sınıf seviyeleriyle bu okulların bünyesindeki anasınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasına, bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına, uygun görülen eğitim kurumlarında idareci, öğretmen, personel ve tüm öğrencilerin mevcut kısıtlamalardan muaf tutulmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
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