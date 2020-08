Björk, The Northman'le beyaz perdeye dönüyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 16:33

İlk uzun metrajlı filmi "The Witch" ile son yılların en iyi korku filmlerinden birine imza atan yönetmen Robert Eggers, geçen yıl da "The Lighthouse" ile adından övgüyle söz ettirmeyi başardı.

Eggers’ın 1920’li ve 1940’lı yılların ekipmanlarını kullanarak 35 mm kamerayla siyah beyaz olarak çektiği "The Lighthouse" hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı ve 2019’un en iyi filmleri arasına adını yazdırdı.

"The Lighthouse"un ardından bir sonraki projesine geçen Eggers, "The Northman" adını taşıyan yeni filmi için hazırlıklara başladı. 10. yüzyılda geçen ve bir Viking'in intikam hikâyesini anlatan film için Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård ve Claes Bang gibi isimlerle anlaşıldı.

The Playlist'tin haberine göre, "The Northman"in oyuncu kadrosunda İzlandalı müzisyen Björk de rol alacak.

Björk, daha önce "The Juniper Tree" ve "Dancer in the Dark" filmlerinde rol almış, aynı zamanda "Dancer in the Dark" için bestelediği "I’ve Seen It All" şarkısıyla Oscar kazanmıştı.

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

KATE DICKIE DE KADRODA

Oyuncu kadrosu görselinin paylaşılması ile birlikte filmde rol alacağı ortaya çıkan bir diğer isim de Kate Dickie oldu. "Red Road", "Prometheus", "Game of Thrones" gibi yapımlarla tanınan Dickie, daha önce "The Witch" filminde Robert Eggers ile çalışmıştı.

Yönetmen Eggers’ın, senaryosunu İzlandalı şair ve yazar Sjón ile birlikte kaleme aldığı film, izleyicileri 10. yüzyılın başına götürecek ve öldürülen babasının intikamını almaya kararlı olan bir Viking prensinin (Alexander Skarsgård) hikâyesini anlatacak.

Claes Bang’in mart ayında verdiği bir röportajda paylaştığı bilgilere göre film, İskandinav efsanelerindeki Prens Amleth’in hikâyesinden uyarlanıyor. William Shakespeare’in Hamlet oyununun esin kaynağı olan Prens Amleth efsanesi, babasını öldüren, annesini ise kaçıran amcasından intikam almak isteyen bir Danimarka prensinin hikâyesini anlatıyor.

The Northman için henüz bir vizyon tarihi belirlenmemiş olsa da filmin 2021’nin ikinci yarısında sinemaseverler ile buluşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Filmloverss