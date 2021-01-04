BM Özel Raportörü: ‘Muhteşem bir haber Assange, ABD'ye iade edilmeyecek’
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz mahkemesinin, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetmesine ilişkin, "İngiltere'den muhteşem bir haber. Assange, ABD'ye iade edilmeyecek" ifadesini kullandı.
Mahkemenin, Assange'ı ABD'ye iade etmeme kararını "muhteşem" olarak niteleyen Callamard, "Bu, uluslararası insan hakları hukukuna göre geçerli tek karardı" değerlendirmesinde bulundu. Agnes Callamard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiliz mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladı.
Callamard, mahkemenin Assange'ı ABD'ye iade etmemesi için mücadele veren BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent'e de övgüde bulundu.
Assange'ın iadesine karşı çıkan BM Özel Raportörü Melzer, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutulduğu hapishaneden "acilen salıverilmesi" için İngiltere'ye çağrıda bulunmuştu.
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